Siirt'te Doğan Mahallesi, Kanalizasyon Kokusundan Şikayetçi: "Evin İçinde Boğulmuş Durumdayız"

YUSUF EREN

Siirt'in Doğan Mahallesi'nden geçen kanalizasyon hattındaki koku vatandaşı özellikle yaz aylarında mağdur ediyor. Mahalle sakinlerinden Kadir Yıldırım, "Bu kanalizasyondan çok feci bir şekilde koku yayılıyor. Evin içinde boğulmuş durumdayız" dedi.

Siirt'in Doğan Mahallesi'nden geçen kanalizasyon hattının neden olduğu koku vatandaşların tepkisine sebep oldu. Parkta kokudan dolayı arkadaşlarıyla oturamadıklarını söyleyen İbrahim Aybek, "Ben yıllardır bu mahallede oturuyorum. Belediye park yaptı ama gece arkadaşlarla oturduğumuzda kokudan rahatsız oluyoruz. Oturup vakit geçiremiyoruz. Yetkililerden bir an önce bu sorunun giderilmesini talep ediyoruz. Kokudan rahat edemiyoruz. Nefes alamıyoruz. Dışarı çıkmak istemiyoruz artık parka da gelmiyoruz. Park var ama kullanamıyoruz" dedi.

"KOKU MAHALLENİN UZAK KÖŞELERİNE KADAR SİNİYOR"

Siirt'in Doğan mahallesi sakinlerinden Kadir Yıldırım şunları söyledi:

"Burası Doğan Mahallesi, halk arasında Şavuran olarak biliniyor. Mahallenin girişinde yani en yakın eve takriben 50 ya da 70 metre uzaklıkta bir kanalizasyon geçiyor. Bu kanalizasyon ile ilgili bizim çok sıkıntılarımız var. Örneğin özellikle yaz aylarında havanın ısınmasıyla beraber malumunuz ilimizde hepimiz yaz aylarında insanlar balkonlarda ve kapı önlerinde daha çok vakit geçiriyor ama biz bu dayanılmaz kokuyu meydana geldiği için kokudan dolayı pek fazla dışarı çıkamıyoruz evin içinde boğulmuş, bunalmış durumdayız. Koku mahallenin uzak köşelerinde kadar siniyor.

"ÇOCUKLARIMIZI PARKA GÖNDEREMİYORUZ"

Belediyemiz buraya bir park yapmış ama parkı da kokudan dolayı kullanamıyoruz. Öyle bir durum da söz konu su onun dışında sağ olsunlar daha önce yetkililere bir bildirim yapılmış mahalleli tarafından Devlet Su İşleri bu kanalizasyonun üstünü bariyerlerden örtmüş ama hala tehlike devam ediyor. Hala çocuklarımızı rahat rahat parka gönderemiyoruz. Düşme tehlikesi yüzünden hani sonuçta çocuk suyun içine filan girmeye çalışıyorlar. Bu mağduriyetimizin mahalleli olarak giderilmesini istiyoruz. Ayrıca ben yaklaşık 5 senedir mahallede oturuyorum. 5 senedir bu sıkıntıyı yaşıyorum. Evimde yakın zaten bu kanalizasyona ayrıca benden daha eski oturanlar ise 10-15 senedir bu sorunun olduğunu söylüyorlar. Yetkililerden derhal bu probleme bir çözüm bekliyoruz."

"NEFES ALAMIYORUZ"

Parkta kokudan dolayı arkadaşlarıyla oturamadıklarını söyleyen İbrahim Aybek, "Ben yıllardır bu mahallede oturuyorum. Sağ olsun Belediye park yaptı ama gece arkadaşlarla oturduğumuzda kokudan rahatsız oluyoruz. Oturup vakit geçiremiyoruz. Yetkililerden bir an önce bu sorunun giderilmesini talep ediyoruz. Kokudan rahat edemiyoruz. Nefes alamıyoruz. Dışarı çıkmak istemiyoruz artık parka da gelmiyoruz. Park var ama kullanamıyoruz" dedi.

Vedat Gök ise, "Bu kanalizasyonda çok koku geliyor. Çok rahatsız oluyoruz. Akşamları hava gelince çok koku veriyor. Lütfen yetkililere sesleniyoruz. Buraya bir şey yapsınlar" diye konuştu.