Siirt\'te Evlenecek Gençler İçin Destek Projesi

Siirt Belediyesi, aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerin evlilik sürecinde desteklenmesi amacıyla "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında başvurusu kabul edilen çiftlere ücretsiz gelinlik, kına kıyafeti ve kuaför desteğinin yanı sıra, evlilik öncesi ve sonrası eğitimler ile psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleri sunulacak. Böylece çiftlerin hem düğün hazırlıklarında hem de evlilik sürecinde yanında olunması hedefleniyor.

Siirt Belediyesi'nden yapılan açıklamada, projenin gençlerin sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesine, evliliklerin sağlam temeller üzerine kurulmasına ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Projeden faydalanmak isteyen çiftlerin, Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kadın Yaşam Merkezi'ne şahsen başvuru yapabileceği belirtildi. - SİİRT