Siirt'te Filistin Dayanışma Platformu, Aksa Tufanı'nın 3. yılında açıklama yaptı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Filistin Dayanışma Platformu, Aksa Tufanı'nın 3. yıl dönümünde Filistin halkına destek için Güres Caddesi'nde basın açıklaması düzenledi. Programa STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı; duyarlılık çağrısı yapıldı ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Siirt Filistin Dayanışma Platformu tarafından Aksa Tufanının 3. yıl dönümü dolayısıyla Filistin halkına destek amacıyla basın açıklaması düzenlendi.
Kent merkezindeki Güres Caddesi'nde gerçekleştirilen programa, platformu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programda Filistin'de yaşanan insani duruma dikkat çekilirken, Filistin halkına destek mesajları verildi. Platform adına yapılan açıklamada, Filistin'de yaşanan gelişmelere dikkat çekilerek uluslararası kamuoyunun yaşanan insani drama duyarlı olması çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca bölgede kalıcı barış ve huzurun sağlanması temennisinde bulunuldu. Basın açıklamasının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dualar edildi. Katılımcılar, bölgede yaşananların sona ermesi ve Filistin halkının huzur ve özgürlüğe kavuşması temennilerini dile getirdi.
Program, yapılan duaların ardından sona erdi.
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