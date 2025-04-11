Siirt\'te Hafızlık ve Kur\'an Okuma Yarışması

Siirt İl Müftülüğü tarafından 2025 yılı "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle erkek din görevlileri arasında hafızlık ile Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.

İl Müftülüğü Aile Dini Rehberlik Bürosu toplantı salonunda gerçekleştirilen yarışmalar, İl Müftüsü Şakir Pinal başkanlığındaki komisyonun gözetiminde yapıldı. Yarışmalar sonucunda, hafızlık yarışması kategorisinde Kur'an kursu öğreticisi Abdulkadir Toprak birinci olurken Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması kategorisinde ise Orhan Eber birinci oldu.

Toplam 10 din görevlisinin katıldığı yarışmalarda dereceye giren isimler, Siirt'i temsilen Hakkari'de çevrim içi olarak düzenlenecek olan bölge finaline katılmaya hak kazandı. - SİİRT