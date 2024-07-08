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Siirt'te ilk defa drone ile çekirge ilaçlama yapıldı

SİİRT - Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Devlet Yardımlı Çekirge Mücadelesi Projesi" kapsamında Baykan ve Şirvan ilçelerinde ilaç dağıtımı, Pervari ilçesinde ise drone ile ilaçlama yapıldı.

Pervari ilçesinde önceki yıllarda tarımsal zararlara sebep olan çekirge zararlarını azaltmak için 2024 yılında ilk defa drone ile ilaçlama çalışması yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Pervari İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında yerden ilaçlama yapılma imkanı olmayan 3 bin 500 dekar taşlı, eğim ve engebeli ve ağırlıklı olarak mera alanlarında çekirge mücadelesi amaçlı drone ile ilaçlama yapıldı.

Drone ile ilaçlamanın devam edeceğini belirten Pervari İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdulvahap Yılmaz, "Pervari ilçemizde yaşanan yoğun çekirge popülasyondan dolayı geçen sene muhtarlar aracılığıyla verdiğimiz ilaçlar, bölgenin dağlık ve engebeli olmasından dolayı doğru düzgün ilaçlanamadı. Ancak bu sene pilot bölge olarak uygulamaya aldığımız Pervari ilçemizde, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün drone ve ilaç desteğiyle çok daha büyük alanları ilaçlama yapmamıza imkan sağladı. Bir gün sonra yaptığımız tespitlerde çekirgelerin büyük oranda öldürüldüğü tespit ettik. Bölgemizde aldığımız bu olumlu neticeden dolayı gelecek dönemlerde Siirt il genelinde de drone ile ilaçlamayı planlıyoruz" dedi.