Siirt\'te Jandarma Hayali Gerçekleşti

Siirt'te jandarma olmayı hayal eden koruma ve bakım altındaki bir çocuk için anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce yürütülen Meslek Keşif Projesi kapsamında Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde korunma ve bakım altında bulunan bir çocuk, gelecekte yapmak istediği mesleği yakından tanımak amacıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Ziyarette jandarma personelince mesleğin görev ve sorumlulukları, çalışma alanları, kullanılan ekipmanlar ve eğitim süreci hakkında bilgi verildi. Komutanlıkta görev yapan personelle bir araya gelen çocuk, jandarma teşkilatının çalışma ortamını yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Hayalini kurduğu mesleği yakından tanımanın mutluluğunu yaşayan çocuk, unutamayacağı bir gün geçirirken, Meslek Keşif Projesi ile çocukların ilgi duydukları meslekleri yerinde tanımalarının ve kariyer hedeflerinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtildi.