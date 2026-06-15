Siirt\'te Jandarma\'nın 187. yılı kutlandı

Jandarma Teşkilatının 187'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığında kutlama programı düzenlendi.

Programa, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mustafa Durmaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Jandarma Teşkilatının 187 yıldır milletin huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, teşkilatın köklü geçmişi ve güçlü yapısıyla devletin şefkatini, milletin ise güven duygusunu temsil etmeye devam ettiğini söyledi. Vali Kızılkaya, aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere sağlık ve huzur dileklerini ileterek görevleri başındaki tüm jandarma personelinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen de Jandarma Teşkilatının 187 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına bağlılık ilkeleri doğrultusunda milletin huzur ve güvenliği için görev yapmayı sürdürdüğünü ifade etti. Özmen, teşkilatın her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Program kapsamında jandarma bünyesinde görev yapan köpek unsurlarının gösterileri ilgiyle izlendi. Ayrıca jandarma envanterinde bulunan araç, gereç ve teknik ekipmanlar kurulan stantlarda katılımcılara tanıtıldı. - SİİRT