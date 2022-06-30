Siirt'te kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

30.06.2022 13:11
Siirt'te kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Siirt Belediyesi, 9 Temmuz 2022 günü başlayacak olan Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı.

Siirt Belediyesi, 9 Temmuz 2022 günü başlayacak olan Kurban Bayramı için hazırlıklara başladı.

Siirt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla kurban kesim alanlarını belirleyerek yapılan düzenlemelere halkın uyması çağrısında bulundu. Siirt Belediyesi kurbanlık satış ve kesim yerleri belirlenirken, Belediye Temizlik ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların rahat, temiz ve huzurlu bir bayram geçirmesi için koordinasyonu en üst seviyeye çıkardı. Kurbanlık satışının sadece Gökçebağ yolundaki canlı hayvan pazarında yapılıp, kurbanlık satışları veteriner kontrolünde yapılacağı duyuruldu.

Komisyonca belirlenen kararla kurban kesimleri, Gökçebağ yolu üzerinde bulunan Siirt Belediyesine ait Mezbahene ve Doğan Mahallesi E Tipi Cezaevi arkasında bulunan Tahir Şakar Çiftliği kesim yerleri olarak belirlendi. Kurbanlık satış ve kesim yerlerinde vatandaşların mağdur olmaması için her türlü tedbiri gözden geçiren Siirt Belediyesi, satış ve kesim yerlerini sürekli takip edecek. Kurban atıklarının çevreyi kirletmemesi, vatandaşlara rahatsızlık vermemesi ve kesim yerleri haricinde kesim yapılmaması için tüm tedbirler titizlikle uygulanacak. Kesim yerlerinin belirlenen planlamaya göre temizlenecek ve dezenfekte edileceği belirtildi. - SİİRT

YORUMLAR
500
Çukurova'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi Çukurova'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi Milas'ta kurbanlık satışları başladı Milas'ta kurbanlık satışları başladı
Kaynak: İHA

Siirt Belediyesi, Kurban Bayramı, Kurban, Siirt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Siirt'te kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:51 15 ve 18 yaşındaki iki genç arasında bıçaklı kavga: Tartışma "kız meselesi" nedeniyle çıkmış
13:43 LGS'de zirveye Karabük damgası! 500 tam puan alan 5 öğrenci aynı ilden çıktı
13:38 Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır!
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
12:16 Eski Galatasaraylı Pulgar'a tecavüz suçlaması! İddia sahibinden "Pulgar'ın evinde 5 kişi bana tecavüz ettiler" açıklaması
12:13 Uzmandan maymun çiçeği virüsü uyarısı: Ateş, baş ağrısı ve sırt ağrısı yaşıyorlarsa mutlaka bir hekime başvurulmalılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 14:31:07. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement