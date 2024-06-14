Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Kurban Bayramı için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı - Son Dakika
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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Kurban Bayramı için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Kuzu, huzur ve istikrar için birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, bayramların millet olma şuurunun şekillendiği günler olduğunu belirtti. Ayrıca, güçlü bir ekonomi ve genç eğitimli iş gücüyle müreffeh ve huzurlu bir geleceğe ulaşılabileceğini vurguladı. Başkan Kuzu, Kurban Bayramını kutlayarak, barış, huzur ve istikrar diledi.

14.06.2024 15:21
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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu Kurban Bayramı nedeniyle verdiği mesajda birlik ve beraberlik için kenetlenme çağrısında bulundu.

Başkan Kuzu, huzur ve istikrar için kenetlenme çağrısında bulunarak, "Millet olarak, birlik ve beraberlik içerisinde yeni bir Kurban Bayramını idrak ediyoruz. Bayramlar milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Hep bir arada, müreffeh ve huzurlu geleceğe ancak, güçlü bir ekonomi ve genç eğitimli iş gücümüzle varabilir, sıkıntıları aşabilir ve hak ettiğimiz yere ulaşabiliriz. Bu duygular ile Kurban Bayramının bölgemize ve ülkemize barış, huzur ve istikrarı getirmesini diler, Siirt iş dünyası olarak başta üyelerimiz olmak üzere Siirt halkının ve tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Kurban Bayramı için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, Kurban Bayramı için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı - Son Dakika
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