Siirt Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Ediyor - Son Dakika
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Siirt Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Ediyor

Siirt Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Ediyor

Siirt Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek amacıyla çadır nöbetine başladı. Üniversite öğrenci toplulukları tarafından kurulan çadırda, Gazze'de yaşanan insanlık dramının son bulması için çağrıda bulunuldu. Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İsrail'in insanlık dışı vahşetini kınayarak, zulmün bir an önce sona ermesi için destek verdiklerini belirtti. Siirt Üniversitesi öğrenci toplulukları, Filistin'e destek amacıyla çadır kurarak, Gazze'deki zulmü gündemde tutmayı hedefliyor.

16.05.2024 12:00
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Siirt Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek amacıyla çadır nöbetine başladı.

Gazze'de yaşanan soykırıma dur demek için dünyadaki üniversitelerde devam eden protestolara Siirt Üniversitesi öğrencilerinden de destek geldi. Üniversite Öğrenci Toplulukları tarafından Kezer Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi önünde kurulan çadırda, Gazze'de yaşanan insanlık dramının son bulması için çağrıda bulundu.

Etkinliği katılan Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak; "İsrail ayın 7'sinden beri insanlık dışı bir vahşet sergilemektedir. Filistin topraklarını ve masum insanları bombalamaktadır. Gazze'de insanlık vicdanı, insanlığın kendisi insanlığın onuru atılan bombalarla yerle bir edildi. Bu bir savaş değil. Savaşta iki ordu karşı karşıya gelir ve her iki ordu birbirine saldırır silahlarla vuruşurlar, çarpışırlar. Biri kazanır veya kaybeder. Ama bu öyle bir şey değil. Bir tarafta masum halk, çoluğuyla, çocuğuyla, kadınıyla ve yaşlısıyla. Diğer bir tarafta da dünyanın en büyük teknolojileri en ağır silahlarıyla birlikte siviller bombalanıyor, öldürülüyor, gözüne bakmadan vahşet şeklinde soykırım yapılıyor. Dolayısıyla bizler de Siirt Üniversitesi'nin genç öğrenci topluluklarının hazırladığı bu etkinlikleri destekliyor ve bu zulmün bir an önce sona ermesi için mahşeri vicdana biz de bir ses duyuralım diye destek vermek istedik. Özellikle kendi meslektaşlarımıza ve akademisyenlere uygulanan zulme protesto etmek için buradayız. ve oradaki genç öğrencilerin yaptığı protestolara en azından destek verebilmek için buradayız. Bu programları hazırlayanlara emeğe geçen genç öğrencilerimize ve kıymetli hocalarıma herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Öğrenci Toplulukları olarak Filistin'e destek amacıyla çadır kurduklarını belirten öğrenci Elif Koçuk; "Siirt Üniversitesi öğrenci toplulukları olarak İlahiyat Fakültesinin bahçesinde obalarımızı kurduk. Buradaki obalarımızı kurmamızın amacı Filistin'deki kardeşlerimize ve biliyorsunuz ki batıda yapılan üniversitedeki obalara destek olmak amaçlı biz de varız, biz de buradayız ve Filistin'in acısını paylaşıyoruz demek içindir. Nöbetteyiz ve şuna eminiz ki bir gün zalimin zulmü bitecek ve mazlumun geleceği günler gelecek. Biz de o günler için nöbetimize devam ediyoruz" diye konuştu.

Bütün ülkelerde yapılan zulümlere karşı olduklarını dile getiren üniversite öğrencisi Ulaş Can Ergin ise; "Programımızın amacı öncelikle Gazze olaylarını gündemde tutmaktır. Gazze ile birlikte yapılan zulmü haykırmak. Sadece Gazze değil yapılan tüm zulümleri Doğu Türkistan'daki, Myanmar'daki ve aklımıza şu an gelmiyor fakat dünyadaki tüm zulümlere karşı olduğumuzu göstermek. Sadece burada gazete bir temsili göstermelik değil ama temsil diyebiliriz. Burada kendi öğrenci arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle bu olayı gündemde tutmak için çabalıyoruz. Tüm çabamız bunun üzerine her zaman söylüyoruz. Şimdi de söylüyoruz ve günlerdir buradayız. Bunu tekrar dile getiriyoruz. Gazze bir inanç bir ırk bir dil meselesi değil tüm insanlığın meselesi, burada yapılan zulüm tüm insanlığı ilgilendiriyor" şeklinde konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

Nihat Şındak, Filistin, İsrail, Gazze, Siirt, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Siirt Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Ediyor - Son Dakika

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