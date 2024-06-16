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Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bayram namazı sonrasında halkla bayramlaştı.

Siirt Hacı Fethi Serin Camiinde bayram namazını eda eden Vali Kızılkaya, cami cemaati ve vatandaşlarla bayramlaşarak çocuklarla yakından ilgilendi ve bayram harçlığı dağıttı. Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Vali Kızılkaya, "Aziz milletimizin, Alem-i İslam'ın ve tüm Siirtli hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve afiyetler diliyorum" dedi. - SİİRT