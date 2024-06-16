Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bayram namazı sonrasında halkla bayramlaştı - Son Dakika
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Yerel

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bayram namazı sonrasında halkla bayramlaştı

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Hacı Fethi Serin Camiinde bayram namazını kıldıktan sonra cami cemaati ve vatandaşlarla bayramlaşarak çocuklarla ilgilendi ve bayram harçlığı dağıttı. Vali Kızılkaya, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek Kurban Bayramını kutladı.

16.06.2024 12:01
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Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bayram namazı sonrasında halkla bayramlaştı.

Siirt Hacı Fethi Serin Camiinde bayram namazını eda eden Vali Kızılkaya, cami cemaati ve vatandaşlarla bayramlaşarak çocuklarla yakından ilgilendi ve bayram harçlığı dağıttı. Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Vali Kızılkaya, "Aziz milletimizin, Alem-i İslam'ın ve tüm Siirtli hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık, huzur ve afiyetler diliyorum" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bayram namazı sonrasında halkla bayramlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, bayram namazı sonrasında halkla bayramlaştı - Son Dakika
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