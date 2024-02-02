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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Pelen Ailesinin Davetine Katıldı - Son Dakika
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Pelen Ailesinin Davetine Katıldı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Pelen Ailesinin Davetine Katıldı

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, minik Ecrin'in davetini kırmayarak Pelen ailesinin çay sohbetine katıldı. Vali Kızılkaya, aileyle sohbet edip taleplerini dinledi ve çeşitli hediyeler verdi. Aile ziyaretlerini sürdüren Vali Kızılkaya, halkın dualarını almaya devam ediyor.

02.02.2024 09:42  Güncelleme: 09:53
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya minik Ecrin'in davetini kırmayarak "Pelen" ailesinin çay sohbetine katıldı.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'ya telefonuna gelen sesli mesajda Pelen ailesinin 3 yaşındaki kızı Ecrin Pelen, "Vali baba bize çay içmeye gelebilir misiniz? Hadi görüşürüz öptüm" demesi üzerine Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya Pelen ailesini ziyaret etti.

Baba Mustafa Pelen ve aile bireyleri ile sohbet edip taleplerini dinleyen Vali Kızılkaya, misafirperverlikleri için teşekkür ederken, minik Ecrin ve kardeşlerine de çeşitli hediyeler verdi.

Vali Kızılkaya, Siirt'teki görev sürecinde, şehit aileleri, gaziler, engelliler ve yaşlı vatandaşlarla sık sık buluşarak sorunları dinleyip çözüm odaklı çalışmalarına devam ediyor. Aile ziyaretlerini sürdürerek, halkın dualarını almaya devam ediyor.

"İnsanı Yaşat ki Devlet yaşasın" şiarıyla vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceklerini kaydeden Vali Kızılkaya, "Bugün Pelen ailesinin misafiri olduk. Ailemizle sohbet edip, sorun ve taleplerini dinledik. Pelen ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Baba Mustafa Pelen, kendilerini ziyarete gelen Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya'ya teşekkür ederek çok mutlu olduklarını dile getirdi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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