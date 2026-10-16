Şile Ahmetli'de dere taştı, alt katı 2,5 metre su basan binadan sakinler gece kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şile Ahmetli'de dere taştı, alt katı 2,5 metre su basan binadan sakinler gece kaçtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şile Ahmetli\'de dere taştı, alt katı 2,5 metre su basan binadan sakinler gece kaçtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 2 gündür etkili sağanak sonrası Şile Ahmetli Mahallesi'nde dere taştı. Bazı binaların alt katları ve evlerdeki eşyalar su altında kalırken bir köprü ağır hasar gördü; sakin Ömer Gönen, alt katı 2,5 metre su basan binadan gece 02.00'de kaçtıklarını söyledi.

Şile Ahmetli Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışın ardından dere taştı. Bazı binaların alt katları ve evlerdeki eşyalar sular altında kalırken, mahalle sakini Ömer Gönen, "35 senede ilk defa böyle bir şey oldu. Mecburen canımızı zor kurtardık" dedi.

İstanbul'da 2 gündür aralıksız etkili olan sağanak yağışın ardından Şile ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde dere taşkını yaşandı. Taşan sular yerleşim alanlarına kadar ulaşırken, bazı binaların alt katları suyla doldu, evlerde bulunan eşyalar zarar gördü. Taşkın sırasında mahalledeki bir köprünün de ağır hasar aldığı belirtildi.

Taşkından etkilenen mahalle sakinlerinden Ömer Gönen, suyun dere yatağından yaklaşık 150 ila 250 metre uzağa kadar ulaştığını, oturduğu binanın alt katını yaklaşık 2,5 metre su bastığını söyledi. Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Gönen, "35 senede ilk defa böyle bir şey oldu. Bizim alt binaya su iki buçuk metre çıktı, yani alt kat tamamen doldu. İstanbul'dan getirdiğim eşyalarımın hepsi suyun üstünde yüzmüş, tamamen sular altında kalmış. Arka taraftaki binalarda bulunan eşyalar da aynı şekilde su altında kaldı" dedi.

"Gece saat 2 gibi kaçtık"

Taşkın sırasında binanın zarar görmesinden korktuklarını belirten Gönen, "Evin altını su oyarsa bina ayakta kalır mı diye korktuk. Gece saat 02.00 gibi oradan kaçtık. Her şeyi bırakıp gitmek zorunda kaldık. Üzerimdeki pijamalarla çıktım, hiçbir şey alamadım. Mecburen canımızı zor kurtardık" ifadelerini kullandı.

Gönen, mahalledeki köprünün de yıkılma noktasına geldiğini belirterek, taşkının çevredeki bazı binaları etkilediğini, daha yüksek kesimlerde bulunan binalarda ise aynı durumun yaşanmadığını söyledi.

Kaynak: İHA
Hava DurumuDoğal AfetİstanbulGüncelYaşamYerelŞileSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
Kış erken geldi Ankara’ya mevsimin ilk karı düştü Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz AK Parti yönetiminden Azerbaycan açıklaması: Sorunlarımızı aile içinde konuşuruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan “felaket“ olarak nitelendirmişti Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan "felaket" olarak nitelendirmişti! Doğurganlık hızı düşmeye devam ediyor
Avukatlığı bırakıp bu işe başladı 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor Avukatlığı bırakıp bu işe başladı! 30 bin lira yerine 250 bin lira kazanıyor
12:28
İstanbul’da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4’e yükseldi
İstanbul'da 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi
12:11
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:53
CHP’de 48 isim ihraç edildi İçlerinde partinin ağır topları da var
CHP'de 48 isim ihraç edildi! İçlerinde partinin ağır topları da var
11:51
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
11:34
Selin vurduğu İstanbul’da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 13:01:47. #7.12#
SON DAKİKA: Şile Ahmetli'de dere taştı, alt katı 2,5 metre su basan binadan sakinler gece kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei