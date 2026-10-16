Şile Ahmetli\'de dere taştı, alt katı 2,5 metre su basan binadan sakinler gece kaçtı

Şile Ahmetli Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışın ardından dere taştı. Bazı binaların alt katları ve evlerdeki eşyalar sular altında kalırken, mahalle sakini Ömer Gönen, "35 senede ilk defa böyle bir şey oldu. Mecburen canımızı zor kurtardık" dedi.

İstanbul'da 2 gündür aralıksız etkili olan sağanak yağışın ardından Şile ilçesi Ahmetli Mahallesi'nde dere taşkını yaşandı. Taşan sular yerleşim alanlarına kadar ulaşırken, bazı binaların alt katları suyla doldu, evlerde bulunan eşyalar zarar gördü. Taşkın sırasında mahalledeki bir köprünün de ağır hasar aldığı belirtildi.

Taşkından etkilenen mahalle sakinlerinden Ömer Gönen, suyun dere yatağından yaklaşık 150 ila 250 metre uzağa kadar ulaştığını, oturduğu binanın alt katını yaklaşık 2,5 metre su bastığını söyledi. Yaşadıkları korku dolu anları anlatan Gönen, "35 senede ilk defa böyle bir şey oldu. Bizim alt binaya su iki buçuk metre çıktı, yani alt kat tamamen doldu. İstanbul'dan getirdiğim eşyalarımın hepsi suyun üstünde yüzmüş, tamamen sular altında kalmış. Arka taraftaki binalarda bulunan eşyalar da aynı şekilde su altında kaldı" dedi.

"Gece saat 2 gibi kaçtık"

Taşkın sırasında binanın zarar görmesinden korktuklarını belirten Gönen, "Evin altını su oyarsa bina ayakta kalır mı diye korktuk. Gece saat 02.00 gibi oradan kaçtık. Her şeyi bırakıp gitmek zorunda kaldık. Üzerimdeki pijamalarla çıktım, hiçbir şey alamadım. Mecburen canımızı zor kurtardık" ifadelerini kullandı.

Gönen, mahalledeki köprünün de yıkılma noktasına geldiğini belirterek, taşkının çevredeki bazı binaları etkilediğini, daha yüksek kesimlerde bulunan binalarda ise aynı durumun yaşanmadığını söyledi.