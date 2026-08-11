Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan Başkan Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması tamamlandı. Görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

Rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin bilgi ve belgeler ışığında yürütülen soruşturmanın ayındaki ilk ayağında, görevden uzaklaştırılan dönemin Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "icbar suretiyle irtikap" suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Kabadayı, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Şile, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın’da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü Bartın'da arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı İntihar girişimini mobilya ustası fark etti: Son anda kurtarıldı
Çerçeve yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi Çerçeve yasa Meclis’ten geçti, siyasilerden peş peşe mesajlar geldi
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de "Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti Traktör kazasında yaşlı çift hayatını kaybetti

21:04
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin’in savcılıktaki savunması ortaya çıktı: ’Öcalan’ sloganını bakın nasıl savundu
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in savcılıktaki savunması ortaya çıktı: 'Öcalan' sloganını bakın nasıl savundu
20:36
Sturm Graz-Fenerbahçe maçında ilk 11’ler belli oldu Sarı-lacivertliler tur için sahada
Sturm Graz-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu! Sarı-lacivertliler tur için sahada
20:21
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı
Gürsel Erol’dan Bahçeli’ye Terörsüz Türkiye teşekkürü: Sizin dışınızda kimse bu süreci başlatamazdı
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:49
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 23:50:58. #7.13#
SON DAKİKA: Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.