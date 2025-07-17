Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 5 Şüpheli Tutuklandı

17.07.2025 15:15
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Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Kabadayı, ifade verirken suçlamaları reddetti.

Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu Özgür Kabadayı'nın hakimlikteki ifadeleri ortaya çıktı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 10 Temmuz tarihinde aralarında Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve şüphelilerden 5'i 14 Temmuz tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve diğer şüphelilerin hakimlikteki savunmaları ortaya çıktı.

"Polis rüşvet aldığında emniyet müdürü tutuklanıyor mu"

Şüpheli Özgür Kabadayı hakimlikteki savunmasında, "Ben Şile Belediye Başkanı olarak görev yaparım. Ben konuyu anlayamadım. Neden tutuklama talebiyle sevk edildiğimi anlayamadım. İfadelerde hiçbir şekilde 'Başkan suçludur' diyen kimse yoktur. Başkana para verdim veya Başkan benden para istedi diyen hiç kimse yoktur. Personeller eğer ki yanlış işe girdilerse kendileri bunun cezasını çekecektir. Bir örnek vermek gerekirse bir trafik polisi rüşvet aldığında emniyet müdürü tutuklanıyor mu? Bana yapılan uygulama bu şekilde olmuştur. Haksızlık yapılmıştır. Şileliyim. Büyüdüğüm yerin Belediye Başkanıyım. Şerefim ve namusum üzerine yazarım. Rahmetli babam bir lokma haram geçirmedi ben de geçirmedim, geçirmem de. Savunmamı daha net hazırlayabilmem için lütfen beni tutuklamayın" ifadelerini kullandı.

"Benden habersiz yapan varsa da Allah belasını versin"

"Asla yasa dışı bir işleme imza atmadım" diyen Kabadayı, "Suçlamaların hiçbirini kabul etmem. Etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiyorum çünkü bir suçum yoktur. Ben Şile'nin çocuğuyum. Siyasi geçmişim yok. Sadece Şile'de tanınıyor ve seviliyorum diye siyasi partim beni aday gösterdi. Bütün personele söyledim, 'mevzuat dışında iş yapmayacaksınız' dedim. Geçen dönemin usulsüz işlem yapan Belediye Başkanı dışarıdadır. Ben yasa dışı hiç bir şey yapmam. Benim haberim yok. Oradaki kişilerden biri beni suçlamamıştır. Özgür Başkan'a para verdim veya para istedi diyen bir kişi yoktur. Sayın Savcı'ya ifade verdim. Beni onore eden tanık konuşmaları mevcuttur. Bunların dikkate alınmasını istiyorum. Özgür Başkan'ın böyle şeylerle işi olmaz şeklinde konuşmalar var. Hırsızlık yapan cezasını çeksin. Şerefim ve namusum için yaşıyorum. Şerefim ve namusum üzerine yazarım ki ben bir usulsüz iş yapmadım. Benden habersiz yapan varsa da Allah belasını versin diyorum" dedi.

"Belediye Başkanını sadece başkan olmasından ötürü tanırım"

Belediyede avukat olarak çalışan tutuklu A.Ş., "Ben 2025 yılı Mart ayında Şile Belediyesi'nde danışmanlık sözleşmesi imzaladım. Belediye Başkanını sadece başkan olmasından ötürü tanırım. Samimiyetim yoktur. Suçüstü halini kesinlikle kabul etmiyorum. Bana kumpas kuruldu. Recep Ü. ve Ali Bayram Ü. bana husumet beslemektedirler. Mehmet Selçuk A. isimli şahsı Beykoz Belediye Meclis Üyesi olan bir arkadaşım vasıtasıyla tanıdım. Bu şahısla tanışmam bundan 2,5-3 ay öncesine dayanıyor. Mehmet Selçuk A. isimli şahısla kesinlikle para talepli bir görüşmem olmadı. Biz kendisiyle Beykoz'da tanıştık. 2 kez de yemek yedik. Bu süre zarfında benim Ali B. ile husumetim vardı. Recep Ü. hakkımda dedikodu çıkarmış, beni polisin alacağını ve itirafçı yapacağını söylemiş" dedi.

Şüpheliler, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, O.K., T.T.Ö., A.Ş., ve E.B., 14 Temmuz tarihinde çıkarıldıkları İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Şüpheli A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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