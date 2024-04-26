Şile Belediyesi'nin güncel borcu 925 milyon TL'yi aştı - Son Dakika
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Yerel

Şile Belediyesi'nin güncel borcu 925 milyon TL'yi aştı

Şile Belediyesi\'nin güncel borcu 925 milyon TL\'yi aştı

Şile Belediyesi'nin yapılan incelemeler sonucunda güncel borcu 925 milyon 244 bin 128 TL olarak tespit edildi. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, borç durumu hakkında bilgi verdi.

26.04.2024 13:51  Güncelleme: 13:57
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Şile'nin yeni Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, kamuoyu ile belediyenin mevcut mali durumunu paylaştı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den CHP'ye geçen Şile Belediyesi'nin yapılan incelemelerden sonra güncel borcu 925 milyon 244 bin 128 TL olarak tespit edildi. Şile Belediye Başkanlığı'na asılan pankart ile kamuoyuna ilan edilen güncel borç durumunda yer alan bilgilere göre, belediye kasasında 39 milyon 964 bin 499 TL bulunurken, toplam borç ise 925 milyon TL'yi aşıyor.

Başkanlık binasına borç listesi asıldı

Belediye binasına asılan pankartta, işçi SSK primleri, personel maaş ve SSK prim ve vergi borçları, SSK borçları, esnafa ödenmeyen borçlar, aylık elektrik borcu, vergi borçları gibi borçlar sıralandı. Şile Belediyesi tarafından paylaşılan tabloda göze batan rakamlar dikkat çekiyor. 442 milyon TL'lik rakam ile dış piyasa şirketlerine olan borçlar listenin en başında yer alırken, 31 Mart öncesi ihalesi gerçekleşmiş ileri tarihli sözleşme bedelleri ise 199 milyon TL, genel sokak aydınlatmaları için 18 milyon TL'lik tutarlar tablonun en dikkat çekici detayları olarak kayıtlara geçti.

Başkan Özgür Kabadayı: "İncelemelerimiz devam ediyor"

Belediyenin mevcut mali durumu hakkında bilgi veren Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "Şeffaf, adil ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olarak 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Şile Belediyesi'nin borç ve mevcut mali durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istedik. 2024 yılı içerisinde son üç aylık dönem (ocak-şubat-mart) incelendiğinde özellikle mart ayı içerisinde Şile Belediyesi bünyesinde birçok usulsüzlük yönetimimiz tarafından tespit edildi. Gerçeklikle uyuşmayan son dakika faturalarına yasal itiraz süreçleri içerisinde gerekli itirazlar yapıldı. İncelemelerimizi belediyemize ait SİPAŞ ve Mercanköşk AŞ şirketlerimiz özelinde sürdürüyoruz. Belediye şirketlerimizin güncel mali durumlarını da kısa bir süre sonra ayrıca paylaşacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şile Belediyesi'nin güncel borcu 925 milyon TL'yi aştı - Son Dakika

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