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Şili'de 7 kilo 105 gram ağırlığında bebek dünyaya geldi - Son Dakika
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Şili'de 7 kilo 105 gram ağırlığında bebek dünyaya geldi

Şili'de Perşembe günü 7 kilo 105 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek, ülkenin en ağır bebeği olarak kaydedildi. Bebek, bazı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. Durumu kritik olan bebek, annenin tedavisi devam ederken başka bir hastaneye sevk edildi.

Şili\'de 7 kilo 105 gram ağırlığında bebek dünyaya geldi
30.12.2023 - 17:08,
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Şili'de Perşembe günü 7 kilo 105 gram bir bebek dünyaya geldi. Ülkenin dünyaya gelen en ağır bebeği olarak kayıtlara geçen bebek, bazı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Şili'de Perşembe günü 7 kilo 105 gram ağırlığında bebek dünyaya geldi. Annenin doğum sonrası tedavisi devam ederken, bebek bir başka hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Hastane tarafından yapılan açıklamada, bebeğin durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Kadın doğum uzmanı Marcia Venegas, bebeğin ülkede dünyaya gelen en kilolu bebek olduğunu dile getirerek, "Yedi kilodan ağır bir bebeğin dünyaya gelmesi nadir bir olay. Şili'de böyle bir olay hiç yaşanmamıştı. Şu ana kadar doğan en ağır bebek 6.7 kilogram ağırlığındaydı" ifadelerini kullandı. Bebeğin babası Luis Contreras ise, "Çok duygusalım, bebeğimin böylesine karmaşık bir sağlık durumunda olacağını düşünmemiştim" dedi. - SANTİAGO

Kaynak: İHA
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