Silifke Belediye Başkanı Turgut: "Halkımızın Yanındayız" - Son Dakika
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Silifke Belediye Başkanı Turgut: "Halkımızın Yanındayız"

Silifke Belediye Başkanı Turgut: "Halkımızın Yanındayız"

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, halkın sorunlarına çözüm bulmak için durmaksızın çalıştıklarını belirtti. Çamlıbel Mahallesinde yaptığı incelemelerde, belediyenin hizmetlerinin kırsal mahallelere ulaştırılacağını vurguladı.

19.11.2024 12:05  Güncelleme: 12:10
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Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Halkımızın sorunlarına çözüm sağlamak için mesai kavramına takılmadan gece gündüz, yaz kış demeden ve durmadan çalışıyoruz" dedi.

Çamlıbel Mahallesinde belediye tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek, mahalle sakinleriyle bir araya gelen Turgut, "Her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğim. Halkımızın sorunlarına çözüm sağlamak için mesai kavramına takılmadan gece gündüz, yaz kış demeden ve durmadan çalışıyoruz. Bu kapsamda kent merkezi ile kırsal mahalle ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın refahı ve ihtiyaçlarının çözümü için adeta fırsat kolluyoruz. Bu vesileyle 88 mahallemize gidip halkımızın talep ve sıkıntılarını yerinde tespit ediyor, çalışmalarımızı bu plana göre değerlendiriyoruz. Belediyenin parası sizin paranız, halka eşit dağıtmak da benim görevim. Her zaman sizlerin yanında sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. 88 mahallemizde olduğu gibi Çamlıbel Mahallemizde de güzel hizmetler yapacağız" diye konuştu.

Çamlıbel Mahallesi Muhtarı Ali Yel, "Başkanımıza ve personeline teşekkür ediyoruz. Yollarımızın asfaltlama ve bakım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Mahalle sakinleri olarak hizmetlerden memnunuz. İmkanlar ölçüsünde başarılı ve güzel çalışmalar yapılıyor. Başkanımızla ve belediyemizle uyumlu bir şekilde çalışarak, hizmetlerimizi halkımıza en iyi şekilde ulaştırmaya gayret göstereceğiz. Muhtarlık ve belediye olarak her zaman halkımızın yanındayız. Başkanımız Mustafa Turgut başta olmak üzere emeği geçen personeline ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silifke Belediye Başkanı Turgut: 'Halkımızın Yanındayız' - Son Dakika

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