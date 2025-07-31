Silivri Açıklarında 3.5 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'un Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 13.36'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre; Silivri açıkları Marmara Denizi'nde 3.5 şiddetinde deprem meydanda geldi. Sarsıntı, saat 13.36'da yerin 9.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Şimdiye kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı öğrenildi. - İSTANBUL