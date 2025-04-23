İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarındaki meydana gelen deprem Bilecik'te de hissedilirken, paniğe yol açtı.
Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin Bilecik ve tüm ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlar kendilerini ev ve işyerlerinden dışarı atarken, Atatürk Parkı'na geldiler. Burada vatandaşlar cep telefonu hatlarının gittiğini ve İstanbul'da yaşayan akrabalarına ulaşamadıklarını dile getirdiler. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Silivri açıklarında deprem paniği Bilecik'te hissedildi - Son Dakika
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