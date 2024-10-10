Silivri Belediyesi Kaçak Yapıların Yıkımına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Silivri Belediyesi Kaçak Yapıların Yıkımına Devam Ediyor

Silivri Belediyesi Kaçak Yapıların Yıkımına Devam Ediyor

Silivri Belediyesi, tarım arazilerindeki kaçak yapıların yıkımını sürdürüyor. Son altı ayda 100’e yakın yapı yıkıldı. Belediyenin amacı, tarımsal üretimi korumak ve çevre düzenini sağlamak.

10.10.2024 14:24  Güncelleme: 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Belediyesi, ilçe genelindeki tarım arazilerinde bulunan kaçak yapıların yıkımına devam ediyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde tespit edilen kaçak yapıları mühürleyerek yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü, kaçak yapıların yıkım işlemlerine kararlılıkla devam ediyor. Denetimler, özellikle kırsal alanlarda yoğunlaşırken özel mülkiyetteki arazilerde bulunan kaçak yapıların yanı sıra devlet himayesindeki arazilerde inşa edilen yapıları da kapsıyor.

Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekibinin yaptığı açıklamaya göre, son altı ay içinde ilçe genelinde 100'e yakın kaçak ve ruhsatsız yapının yıkımı gerçekleştirildiği bildirildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ekiplerin Silivri Belediyesi'nin tarım arazilerinde kaçak yapılaşmayı engellemek amacıyla başlattığı bu çalışmaların, bölgenin tarımsal üretim kapasitesini korumak ve çevre düzenini sağlamak için aralıksız devam edeceğini vurguladı. Tarım arazilerinin korunması konusunda kararlı olduklarını aktaran müdürlük, kaçak yapılaşmaya kesinlikle fırsat verilmeyeceğini kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Silivri Belediyesi, Yerel Yönetim, Belediye, Çevre, Tarım, Hukuk, Emlak, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Silivri Belediyesi Kaçak Yapıların Yıkımına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
14:28 MSB’de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare MSB'de düzenlenen basın toplantısına damga vuran kare
13:32 Köfteci Yusuf’tan “domuz eti“ açıklaması Bakanlığı suçladılar Köfteci Yusuf'tan "domuz eti" açıklaması! Bakanlığı suçladılar
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
21:17 Ambulans şoförüne tehditler savurdu “Seni işinden edeceğim“ Ambulans şoförüne tehditler savurdu "Seni işinden edeceğim"
21:03 Münevver Karabulut’un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu’nun öldüğünü iddia etmesin Münevver Karabulut'un annesi: Kimse bana Cem Garipoğlu'nun öldüğünü iddia etmesin
20:56 Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti Tuğberk Tanrıvermiş, Avrupa takımının başına geçti
20:48 Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İsrailli Bakan Katz’a sert tepki Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki
20:25 Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye’yi terk ediyor Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Türkiye'yi terk ediyor
20:08 Ana haber sunucusu Cem Öğretir’in canlı yayında burnu kanadı Ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 15:32:29. #1.13#
SON DAKİKA: Silivri Belediyesi Kaçak Yapıların Yıkımına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.