Silivri Belediyesi Kaçak Yapıların Yıkımına Devam Ediyor

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Silivri Belediyesi, ilçe genelindeki tarım arazilerinde bulunan kaçak yapıların yıkımına devam ediyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın aldığı güvenlik önlemleri çerçevesinde tespit edilen kaçak yapıları mühürleyerek yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü, kaçak yapıların yıkım işlemlerine kararlılıkla devam ediyor. Denetimler, özellikle kırsal alanlarda yoğunlaşırken özel mülkiyetteki arazilerde bulunan kaçak yapıların yanı sıra devlet himayesindeki arazilerde inşa edilen yapıları da kapsıyor.

Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekibinin yaptığı açıklamaya göre, son altı ay içinde ilçe genelinde 100'e yakın kaçak ve ruhsatsız yapının yıkımı gerçekleştirildiği bildirildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ekiplerin Silivri Belediyesi'nin tarım arazilerinde kaçak yapılaşmayı engellemek amacıyla başlattığı bu çalışmaların, bölgenin tarımsal üretim kapasitesini korumak ve çevre düzenini sağlamak için aralıksız devam edeceğini vurguladı. Tarım arazilerinin korunması konusunda kararlı olduklarını aktaran müdürlük, kaçak yapılaşmaya kesinlikle fırsat verilmeyeceğini kaydetti. - İSTANBUL