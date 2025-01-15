Silivri Belediyesi'nden Görme Engelliler Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Silivri Belediyesi'nden Görme Engelliler Haftası Etkinliği

Silivri Belediyesi\'nden Görme Engelliler Haftası Etkinliği

Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi (EYKOM), 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikle, katılımcılara görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları deneyimleme imkanı sundu.

15.01.2025 14:57  Güncelleme: 14:59
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Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi (EYKOM), 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nin (EYKOM), 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlediği etkinlikte, katılımcılar görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları deneyimleme şansı buldu. Hissedilebilir yüzeyler üzerinde hareket eden katılımcılara, bu yüzeylerdeki noktaların ve çizgilerin görme engelli bireyler için rehberlik ettiği detaylı bir şekilde açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri Belediyesi'nden Görme Engelliler Haftası Etkinliği - Son Dakika

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