Silivri Belediyesi\'nden Görme Engelliler Haftası Etkinliği

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Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi (EYKOM), 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası çerçevesinde farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Silivri Belediyesi Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi'nin (EYKOM), 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlediği etkinlikte, katılımcılar görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları deneyimleme şansı buldu. Hissedilebilir yüzeyler üzerinde hareket eden katılımcılara, bu yüzeylerdeki noktaların ve çizgilerin görme engelli bireyler için rehberlik ettiği detaylı bir şekilde açıklandı. - İSTANBUL