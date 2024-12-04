Silivri Belediyesi Yağmur Suyu Hatlarında Temizlik Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Silivri Belediyesi Yağmur Suyu Hatlarında Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Silivri Belediyesi Yağmur Suyu Hatlarında Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Silivri Belediyesi, yoğun yağışlar sonrası su birikintilerini önlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yağmur suyu hatlarının temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

04.12.2024 12:11  Güncelleme: 12:14
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Silivri Belediyesi, yağmur suyu hatlarında temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar, ilçede yoğun yağışların etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor.

Silivri Belediyesi, ilçede son günlerde etkili olan yoğun yağışlara karşı önlem almak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yağmur suyu hatlarının temizlenmesi ve bakımı, İBB'ye ait kombine kanal temizleme araçları ve ekipleri tarafından, Silivri Belediyesi'nin yönlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında Turgut Özal Bulvarı'nda kapsamlı bir yağmur suyu hattı temizlik çalışması tamamlandı. Temizlik ve bakım işlemleri, ilçede yağışlar nedeniyle oluşabilecek su birikintilerini ve taşkın risklerini en aza indirmek amacıyla titizlikle yürütülüyor. Silivri Belediyesi yetkilileri, ilçede sürdürülen bu çalışmaların, kış aylarında yaşanabilecek muhtemel su baskınlarına karşı önemli bir önlem olduğunu belirtti. Vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyebilecek durumları engellemek için İBB ile iş birliğinin devam edeceği ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri Belediyesi Yağmur Suyu Hatlarında Temizlik Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

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