Silivri Canları 2. Hayat Melekleri Derneği'nde 37 Milyar TL'lik Para Girişi Tespit Edildi - Son Dakika
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Silivri Canları 2. Hayat Melekleri Derneği'nde 37 Milyar TL'lik Para Girişi Tespit Edildi

Silivri Canları 2. Hayat Melekleri Derneği\'nde 37 Milyar TL\'lik Para Girişi Tespit Edildi

Silivri'de faaliyet gösteren 'Silivri Canları 2. Hayat Melekleri' adlı derneğin MASAK raporunda, derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 Milyar 323 Milyon 777 Bin 21 TL tutarında para girişi olduğu ve bu paranın bir kısmının şahsi hesaplara geçirildiği belirlendi. Ayrıca, paraların aklanmaya çalışıldığı da ifade edildi.

28.08.2024 11:33
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Silivri'de hayvan barınağı sorumlusu ve 'Silivri Canları 2. Hayat Melekleri' adlı derneğin MASAK raporu ortaya çıktı. Rapor'da derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 Milyar 323 Milyon 777 Bin 21 TL tutarında para girişinin olduğu belirlendi. Bu paranın 30 Milyon TL'sinin bağış niteliğindeki para girişlerinden kaynaklandığı ve Dernek Başkanı ve Dernek Yöneticisi bulunan şahısların şahsi hesabına geçirildiği yer aldı. Paranın bir kısmının da kozmetik firması üzerinden aklamaya çalıştırdıkları ifade edildi.

İstanbul'un Silivri İlçesinde bir kişi Emniyete "Silivri Canları 2. Hayat Melekleri" adlı derneğin yöneticisi M.Y.'nin hayvanların tedavisi ve bakımı için kendisiyle anlaştığını, bu işlemler karşılığındaki ücretlerin dışında hesabına, M.Y. yönetimindeki dernek ve farklı kişilerden yüklü miktarda para gönderdiğini ifade ederek ihbar bulunmuştu. Ayrıca, Dernek yöneticisi M.Y.'nin, bu paraların veterinerlik hizmeti dışında kalan kısmını nakit olarak talep ettiğini, ayrıca kendisinden aktarılan paralar karşılığında fazlaca fatura kesmesini istediğini iddia ederek ihbarda bulunmuştu.

1 Ağustos tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda dernek yöneticisi M.Y. ile dernek görevlisi A.M.H. gözaltına alınmıştı. Dernek binasında yapılan aramada herhangi bir kaydı bulunmayan 230 bin liraya el konuldu. M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, dernek görevlisi A.M.H., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bugün de MASAK'ın dernek için hazırladığı rapor ortaya çıktı.

MASAK raporunda İstanbul'un Silivri ilçesinde Sokak Hayvanları Barınma ve Beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2018 yılında bir dernek kurulduğu, derneğin 2021 ve 2024 tarihleri arasında bağış adı altında yardım toplamaya başladıkları, ve derneğin hesaplarına 2021-2024 yılları arasında 37 Milyar 323 Milyon 777 Bin 21 TL tutarında para girişinin olduğu belirlendi. Bu paranın 30 Milyon TL'sinin bağış niteliğindeki para girişlerinden kaynaklandığı, bu paraların yaklaşık 3 bin işlem ile Dernek Başkanı ve Dernek Yöneticisi/Üyesi pozisyonunda bulunan şahısların şahsi hesabına geçirildiği yer aldı. Ayrıca bahse konu bağış paralarının bir kısmının İstanbul'da bulunan kozmetik malzeme hizmeti veren bir firmaya üzerinden harcama, fatura gibi açıklamalarla gönderilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edildiği ifade edildi.

Derneğe gelen bağış paralarını şahsi hesabına geçirdiği tespit edilen ve bahse konu kozmetik firması sahibi, toplam (5) şüpheli şahsa yönelik ilimiz merkezli gerçekleştirilen 28.08.2024 tarihli eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli şahısta yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri Canları 2. Hayat Melekleri Derneği'nde 37 Milyar TL'lik Para Girişi Tespit Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri Canları 2. Hayat Melekleri Derneği'nde 37 Milyar TL'lik Para Girişi Tespit Edildi - Son Dakika
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