Silivri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma programı düzenlendi - Son Dakika
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Silivri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma programı düzenlendi

Silivri\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma programı düzenlendi
16.07.2025 10:31  Güncelleme: 10:36
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İstanbul Silivri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

İstanbul Silivri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Silivri Sahili Atatürk Meydanı'nda geniş katılımlı bir anma programı düzenlendi. Programa; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gecede, şehitler dualarla anılırken, demokrasi nöbetiyle milli iradeye sahip çıkma mesajı verildi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un millet iradesine vurulmak istenen prangaları kırdığı bir gece olduğuna dikkat çekerek, "Bugün buraya, bundan tam dokuz yıl önce bu memleketin başına örülmek istenen o kara geceyi unutmamak için toplandık. Bu ülkenin başına ne zaman bir kötülük planlansa, milletimiz el ele vererek o karanlıktan aydınlığa çıkmayı bilmiştir. 15 Temmuz gecesi bir kez daha gördük ki bu milletin bileğini kimse bükemez! Çünkü Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi bizlere 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek emanet etti" dedi.

Konuşmasının devamında vatan sevgisinin gücüne vurgu yapan Başkan Balcıoğlu, "Bu memleketin asıl gücü, Silivri'de, İstanbul'da, Anadolu'nun dört bir köşesinde yüreği vatan sevgisiyle çarpan insanlarımızdır. Ne darbe girişimleri ne vesayet odakları ne de terör örgütleri bu milletin birliğini ve kardeşliğini bozamaz" ifadelerini kullandı. Başkan Balcıoğlu, konuşmasını 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri minnetle anarak tamamladı. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin kararlılığı ve iman gücüyle kazanılan bir demokrasi zaferi olduğunu belirterek, "O kara gecede, milletin vergileriyle alınan tanklar yine bu milletin evlatlarına çevrildi. Ancak halkımız çıplak elleriyle, iman dolu göğsüyle bu hain girişimi bertaraf etti. 15 Temmuz, bu milletin yazdığı büyük bir kahramanlık ve demokrasi destanıdır" dedi.

Kaymakam Toğan, Türk milletinin tarih boyunca her türlü saldırıya karşı direndiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inen halkımız, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Bu millet, bu topraklarda ilelebet bağımsız kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir dinletisi, 15 Temmuz temalı türkü sunumu, ilahi ve kaside dinletileri gerçekleştirildi. Sala sesleriyle birlikte dualar okundu, Hatim Duası ile şehitler bir kez daha rahmetle anıldı. Program boyunca kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla demokrasi nöbeti tutuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Silivri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma programı düzenlendi - Son Dakika

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