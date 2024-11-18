Silivri'de Kaçak Yapılar Yıkılmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Silivri'de Kaçak Yapılar Yıkılmaya Devam Ediyor

Silivri\'de Kaçak Yapılar Yıkılmaya Devam Ediyor

Silivri Belediyesi, Büyükkılıçlı Mahallesi'nde mevzuata aykırı 5 yapıyı yıkarak kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini sürdürdü. 6 yapının yıkımı için hazırlıklar devam ediyor.

18.11.2024 17:52  Güncelleme: 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Belediyesi tarafından Büyükkılıçlı Mahallesi'nde mevzuata aykırı 5 yapı yıkıldı, 6 yapının yıkımı için ise hazırlıklar devam ediyor.

Silivri Belediyesi, ilçedeki kaçak yapılarla mücadeleyi sürdürüyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince özellikle maliye ve tarım arazilerinde izinsiz şekilde inşa edilen yapılar denetleniyor. Büyükkılıçlı Mahallesi'nde yapılan denetimlerde ruhsatsız ve izinsiz şekilde inşa edilen 5 yapı ekipler tarafından yıkıldı. Silivri Belediyesi ekipleri, bölgede mevzuata aykırı olduğu belirlenen 6 kaçak yapının daha yıkımı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kaçak yapılaşmanın yalnızca mevzuata aykırı olmadığını, aynı zamanda çevre ve tarımsal üretime ciddi zararlar verdiğini belirterek, "Bu bereketli toprakları betona kurban etmeyeceğiz. Silivri'nin tarım toprakları sadece bizim değil, tüm İstanbul'un ortak geleceği. Bu geleceği korumak için kararlıyız. Kaçak yapılarla mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu toprakların hak ettiği değeri görmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Silivri Belediyesi, Yerel Haberler, istanbul, Belediye, Politika, Silivri, Çevre, Hukuk, Emlak, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Silivri'de Kaçak Yapılar Yıkılmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı Sanık hemşireden korkunç itiraf Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı! Sanık hemşireden korkunç itiraf
17:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
16:34 Ayhan Bora Kaplan’dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
08:39 Kadın başkan Neymar’ı reddetti Kadın başkan Neymar'ı reddetti
08:34 MasterChef’te kim elendi Seyirciyi üzen veda MasterChef'te kim elendi? Seyirciyi üzen veda
08:19 Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
08:11 İsrail küme düştü İsrail küme düştü
08:02 Bu gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:01 Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 19:09:24. #1.12#
SON DAKİKA: Silivri'de Kaçak Yapılar Yıkılmaya Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.