Silivri'de Muhlama ve Kuymak Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Silivri'de Muhlama ve Kuymak Festivali Başladı

Silivri\'de Muhlama ve Kuymak Festivali Başladı

Silivri Sahili Festival Alanı'nda gerçekleştirilen Muhlama ve Kuymak Festivali, 20 Ekim'e kadar devam edecek. Festivalde, Karadeniz'in ünlü lezzetleri tanıtılıyor ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıyor.

21.10.2024 10:53  Güncelleme: 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri'de Muhlama ve Kuymak Festivali, Silivri Sahili Festival Alanı'nda gerçekleşti. 20 Ekim'e kadar devam edecek olan festivalde, Karadeniz'in ünlü lezzetleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

Silivri Belediyesi ile Silivri Trabzon ve Trabzonsporlular Derneği iş birliğiyle Muhlama ve Kuymak Festivali gerçekleştirildi. 20 Ekim'e kadar devam edecek olan festivalde, Karadeniz'in ünlü lezzetleri vatandaşların beğenisine sunuldu. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu da festival alanını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiler.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri'nin 81 ilden vatandaşın yaşadığı bir "huzur adası" olduğunu vurguladı. Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, "Bizim zenginliğimiz de farklılıklarımız da işte sizlersiniz. Silivri'yi hep birlikte geleceğe taşıyacağız. Çünkü Silivri birlikte güzel diyoruz, birlikte güzelin anlamı da bu işte; buradaki bu ortam. Hep beraberiz; kadın, çocuk, genç, erkek hep birlikteyiz" dedi. Başkan Balcıoğlu, her fikre saygı duyan bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Silivri Trabzon ve Trabzonsporlular Derneği Başkanı Aydın Karabina, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Karabina, festivalin vatandaşların kaynaşmasına vesile olduğunu vurgulayarak, "Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun özenle bu ortamı bizlere yaşatması, derneklere sıcak bakması, olumlu ve samimi davranışlarından dolayı kendilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bora Balcıoğlu, Silivri Sahili, Etkinlikler, Gastronomi, Karadeniz, Festival, Kültür, Turizm, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Silivri'de Muhlama ve Kuymak Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:33 Ne diyeceği merak konusuydu Fahrettin Koca’dan günler sonra tepki çeken açıklama Ne diyeceği merak konusuydu! Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama
18:58 3 kadının katili bakın kim çıktı İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
18:56 Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar Yenidoğan çetesinin dehşeti yaşattığı annenin sözleri yürekleri dağladı: Çocuklarıma işkence yaptılar
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:46 Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 20:53:30. #1.11#
SON DAKİKA: Silivri'de Muhlama ve Kuymak Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.