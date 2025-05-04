Silivri\'de Yağmur Duası Yapıldı

Silivri'nin Çanta, Değirmenköy, Gümüşyaka ve Büyükçavuşlu mahallelerinde yağmur duası yapıldı. Yağmur duasına Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı.

Çanta, Değirmenköy, Gümüşyaka ve Büyükçavuşlu mahallelerinde vatandaşların öncülüğünde yağmur duası yapıldı. Yağmur duasına Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı. Birlik ve dayanışma ruhuyla hareket etmenin öneminden bahseden Başkan Balcıoğlu, "Ellerimizi bereket için semaya kaldırdık; sofralarımıza bolluk, toprağımıza rahmet diledik. Çanta, Değirmenköy, Gümüşyaka ve Büyükçavuşlu'dan hemşehrilerimizin öncülüğünde düzenlenen yağmur duası programında hep birlikte dua ettik. Birlik ve dayanışma ruhuyla edilen duaların, toprağımıza rahmet, üreticimize umut getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL