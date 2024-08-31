Silivri'de Zafer Yürüyüşü ve Berkay Konseri - Son Dakika
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Silivri'de Zafer Yürüyüşü ve Berkay Konseri

Silivri Belediyesi tarafından Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünde Zafer Yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından ünlü şarkıcı Berkay'ın konseriyle coşku zirveye çıktı.

31.08.2024 09:38  Güncelleme: 10:18
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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi tarafından Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünde Zafer Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından ünlü şarkıcı Berkay'ın konseriyle coşku zirveye çıktı.

Silivri Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Zafer yürüyüşü ve Berkay konseri düzenledi. Yürüyüşe, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, kurum müdürleri, STK ve oda temsilcileri, siyasi parti mensupları, çok sayıda vatandaş ve Belediye Bandosu da katıldı. Yürüyüş, Silivri Sahili Festival Alanı'nda sona erdi.

Yürüyüşün hemen ardından DJ Emre Erdoğan'ın enerjik performansı ile etkinlik başladı. Daha sonra Beydans Zeybek Gösterisi izleyicilere görsel bir şölen sundu. Gösterinin ardından ünlü sanatçı Berkay sahne aldı ve en sevilen şarkılarını Silivrililer için söyledi.

Etkinlikte konuşan Başkan Balcıoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin önemini vurgulayarak, "Bu zafer unutanların, hafife alanların değil; bağımsızlığına ve özgürlüğüne aşkla sarılanların bayramı. Zafer Bayramı, cepheye mermi taşıyan anaların, vatan uğruna can veren gençlerin ve bayrağını yere düşürmeyen kahramanların bayramı. Bu zafer 'Geldikleri gibi giderler' diyerek bir halkın umudu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ündür" dedi.

Demokrasi mücadelesinin zorlu bir yolculuk olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, Atatürk'ün "Zafer 'Zafer benimdir' diyebilenindir" sözünü hatırlatarak, Silivri halkının Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırma kararlılığından asla vazgeçmeyeceğini söyledi. Atatürk'ün yolunda durmadan yürüyeceklerine dikkati çeken Başkan Balcıoğlu, "Başka türlüsü, kendimize, geçmişimize ve tarihimize ihanet olur. Doğru bildiğimiz yolda hep birlikte yürüyeceğiz ve unutmayın, başaracağız. Gücümüz de kuvvetimiz de mücadelemiz de sizlersiniz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Silivri'de Zafer Yürüyüşü ve Berkay Konseri - Son Dakika

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