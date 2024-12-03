Silivri\'ye 65 yeni yer üstü çöp konteyneri kazandırılıyor

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Silivri Belediyesi, ilçenin çevre temizliği ve düzenine katkı sağlamak amacıyla eski konteynerlerini yeniliyor. Bu kapsamda Silivri'ye 65 modern yer üstü çöp konteyneri kazandırılıyor.

Silivri Belediyesi, ilçede eski konteynerlerini yeniliyor. Bu kapsamda, Silivri merkez genelinde mevcut 190 adet yarı yer altı ve yer üstü konteynerin yanı sıra, Yeni Mahalle bölgesine 65 adet daha yer üstü çöp konteyneri kazandırılıyor. Yeni konteynerler, Varnalı Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, General Ali İhsan Türkan Caddesi, Mehmet Silivrili Caddesi, Şehit Bahattin Erişen Caddesi ve bağlı sokaklarında yer alan eski metal konteynerlerin yerine yer üstü sistemine geçiyor. - İSTANBUL