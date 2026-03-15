Silvan'da Bayram Harçlığı Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silvan'da Bayram Harçlığı Projesi

Silvan\'da Bayram Harçlığı Projesi
15.03.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lise öğrencileri, 255 yetim çocuğa bayram harçlığı ulaştırdı ve sosyal etkinlikler düzenledi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde lise öğrencilerinin başlattığı "Yetim-Köy Çocuklarına Bayram Harçlığı Projesi" kapsamında 255 çocuğa bayram harçlığı ulaştırıldı.

Silvan Anadolu Lisesi tarafından yürütülen "Yetim-Köy Çocuklarına Bayram Harçlığı Projesi" kapsamında 255 çocuğa ulaşılarak bayram öncesinde nakdi yardımda bulunuldu. Proje kapsamında okulda her sınıfa "Ramazan Kumbarası" bırakıldı. Öğrencilerin kumbaralarda biriktirdiği bağışlar ve öğretmenlerin katkılarıyla toplanan yardımlar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı. Proje, köylerde yaşayan ve yetim olan çocuklara bayram sevincini yaşatmayı amaçladı. Bu kapsamda Alibey ve Sarıbuğday Mahallesi ile birlikte merkezdeki okullarda öğrenim gören yetim çocuklara bayram harçlığı verildi. Yardım programı yalnızca maddi destekle sınırlı kalmadı, çocuklar için çeşitli sosyal etkinlikler de düzenlendi. Etkinlik kapsamında çocuklara palyaço gösterisi sunuldu, oyun gösterileri yapıldı ve çeşitli oyunlar oynanarak bayram öncesinde çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıldı.

Silvan Anadolu Lisesi yönetimi ve öğretmenleri, projenin öğrencilerde yardımlaşma ve paylaşma bilincini güçlendirdiğini belirterek, "İhlasla yapılan her iş güzelleşir. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Silvan'da Bayram Harçlığı Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

12:27
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
11:36
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 12:35:37. #.0.4#
SON DAKİKA: Silvan'da Bayram Harçlığı Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.