Simav\'da Din Görevlilerine Cübbe ve Fes Töreni

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Simav İlçe Müftülüğüne bağlı farklı köylere ilk atamaları gerçekleşen 6 din görevlisi için cübbe ve fes giydirme töreni düzenlendi.

Müftülük makam odasında İlçe Müftüsü Hasan Serçe tarafından cübbe ve fesleri giydirilen din görevlileri, İlçe Müftüsü Serçe'nin yapacakları görevin ehemmiyeti hakkındaki konuşması, başarı dilekleri ve yapılan duanın ardından görev yerlerine uğurlandı.

Diyanet Akademisinden mezun olan din görevlilerinden Hayri Koyuncu, İmranlar köyünde, Yusuf Ziya Gider, Yaykın köyünde, Mücahit Akbulut, Örenli köyünde, Üsame Resuloğlu, Esenbağ köyünde, Feyzullah İbrahim Demirel, Çamlık köyünde ve Yasin Koyun, Bademli köyünde göreve başladı. - KÜTAHYA