Simav\'da Şehit Mezarları ve Aileleri Ziyaret Edildi

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Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çitgöl ve Kuşu beldeleri ile merkez Yenimahalle'de şehadet yıldönümü nedeniyle şehit mezarları ve aileleri ziyaret edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası olan Çitgöl beldesinde kabri bulunan Şehit P. Uzm. Çvş. Adil Oruç ile Kuşu beldesinde Şehit P. Er. Şenayi Akdağ'ın, İlçe Emniyet Müdürlüğünce Yenimahalle'de kabri bulunan Şehit P. Er Ahmet Güder'in şehadet yıldönümü sebebiyle mezarları başında dua edildi ve aileleri ziyaret edildi. - KÜTAHYA