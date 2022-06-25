Şehit kabirlerinin başında Yeni Camii İmam Hatibi İbrahim Değmen tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, Müftü Hasan Serçe de tüm şehitler için dua etti. Daha sonra heyet tarafından şehit aileleri evlerinde ziyaret edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Simav, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Simav'da şehit mezarları ve şehit aileleri ziyaret edildi - Son Dakika

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