Simav İlçe Müftülüğü tarafından hafızlık yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Simav İlçe Müftülüğü tarafından hafızlık yarışması düzenlendi

Simav İlçe Müftülüğü tarafından hafızlık yarışması düzenlendi

Simav İlçe Müftülüğü, halkın arasından hafız olan ve yarışmaya başvuran vatandaşlar için hafızlık yarışması düzenledi. Yarışmaya katılan vatandaşlara Kur'an-ı Kerim'den yerler soruldu ve Mehmet Ali Dinçay en yüksek puanı alarak birinci oldu.

21.02.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
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Simav İlçe Müftülüğü tarafından halkın arasından hafız olan ve yarışmaya başvuran vatandaşlar için hafızlık yarışması düzenlendi.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe Başkanlığında Vaiz Mustafa Bektaş, Din Görevlisi İsmail Akbaba, İHL Meslek Dersi Öğretmeni Mehmet Ali Türkan, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Halil İbrahim Akkurt'an oluşan komisyonda yarışmaya katılan vatandaşlara Kur'an-ı Kerim'den yerler soruldu. Mehmet Ali Dinçay en yüksek puanı alarak halka yönelik hafızlık yarışmasının birincisi oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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