Simitçi harçlığı kimden alırsa ibreyi o yöne çeviriyor
Şimdi de Demokrat Partili oldu
AYDIN - Siyasi partilerin belediye başkan adayları, seçim kampanyalarında destekçi kazanmak için kıyasıya mücadele verirken, Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyanık simitçi, harçlığı kimden alırsa ibreyi o yöne çeviriyor.
Geçtiğimiz günlerde CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu ile poz veren ve kendisine destek verdiğini açıklayan simitçi, birkaç gün sonra Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'a da aynı yaklaşımı sergilemişti. Şimdi de Demokrat Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut ile görüşen simitçi, Demokrat Partili oldu.
"Biz dededen Demokrat Partiliyiz"
Mahalle ziyaretleri esnasında DP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut ve DP Efeler Belediye Başkan Adayı Hasan Dinçer ile karşılaşan simitçi, önce harçlığını aldı sonra Demokrat Parti rozetini taktı. Başkan Adayı Turgut'un elinden DP rozetini yakasına takan simitçi, "Biz zaten dededen Demokrat Partiliyiz. Kır atı şahlandıracağız yine. Gerçek Demokrat Partililer burada" diyerek Demokrat Parti adaylarına destek istedi.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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