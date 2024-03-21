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Simitçi harçlığı kimden alırsa ibreyi o yöne çeviriyor

Şimdi de Demokrat Partili oldu

AYDIN - Siyasi partilerin belediye başkan adayları, seçim kampanyalarında destekçi kazanmak için kıyasıya mücadele verirken, Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyanık simitçi, harçlığı kimden alırsa ibreyi o yöne çeviriyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu ile poz veren ve kendisine destek verdiğini açıklayan simitçi, birkaç gün sonra Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'a da aynı yaklaşımı sergilemişti. Şimdi de Demokrat Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut ile görüşen simitçi, Demokrat Partili oldu.

"Biz dededen Demokrat Partiliyiz"

Mahalle ziyaretleri esnasında DP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut ve DP Efeler Belediye Başkan Adayı Hasan Dinçer ile karşılaşan simitçi, önce harçlığını aldı sonra Demokrat Parti rozetini taktı. Başkan Adayı Turgut'un elinden DP rozetini yakasına takan simitçi, "Biz zaten dededen Demokrat Partiliyiz. Kır atı şahlandıracağız yine. Gerçek Demokrat Partililer burada" diyerek Demokrat Parti adaylarına destek istedi.