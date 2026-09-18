Sinan Ergen, Emniyet Müdürleri Kararnamesi\'yle Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü\'ne atandı

Sinan Ergen, Emniyet Müdürleri Kararnamesi'yle Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi.
Resmi gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi'nde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Sinan Ergen atandı.
Resmi gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Zonguldak İl Emniyet Müdürü olan Sinan Ergen, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi.
Kaynak: İHA
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