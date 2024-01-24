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Şinasi Dişli Öğretmen Ölümünün 3. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Şinasi Dişli Öğretmen Ölümünün 3. Yılında Anıldı

Aydın'ın Çine ilçesinde 19 yıl görev yapan ve öğrencileriyle kurduğu bağ sayesinde tanınan Şinasi Dişli öğretmen, ölümünün 3. yılında öğrencileri ve mahalle sakinleri tarafından unutulmadı. Öğretmenin eğitim hayatlarına ve sosyal yaşantılarına büyük katkıları olduğu belirtildi.

Şinasi Dişli Öğretmen Ölümünün 3. Yılında Anıldı
24.01.2024 - 10:55,  Güncelleme: 11:01
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Aydın'ın Çine ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi'nde 19 yıl görev yapan ve öğrencileriyle kurduğu bağ sayesinde tanınır hale gelen Şinasi Dişli öğretmen, ölümünün 3. yılında öğrencileri ve mahalle sakinleri tarafından unutulmadı.

Aydın'ın Çine ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi'nde 19 yıl boyunca öğretmenlik görevini sürdüren ve 2021 yılında geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hayatını kaybeden Şinasi Dişli öğretmen, ölümünün 3. yılında öğrencileri ve mahalle sakinleri tarafından büyük bir vefa örneği ile anıldı. Görev yaptığı süre zarfında sadece eğitim hayatına değil, aynı zamanda köyün sosyal ve kültürel sorunlarına da çözüm bulmaya çalışan Şinasi öğretmen, öğrencileriyle de sıkı bir bağ kurdu. Tüm öğrencilerini ailesinden kabul eden Şinasi öğretmen, il merkezinde düzenlenen sınavlara katılmak isteyen öğrencilerini kendi aracıyla sınava taşıyarak destek oldu. Yaklaşık 100 öğrencinin kamuda memur olacak düzeye gelmelerine katkıda bulunan Şinasi öğretmen, öğrencilerinin hayatlarında sadece öğretmenleri değil, aynı zamanda birer aile büyüğü haline geldi. Köy genelinde birçok öğrenciye dokunan ve rol model olan Şinasi öğretmenin vefatının ardından, eşi Gülşen Dişli, görev yaptıkları Yeniköy Mahallesi'nde duygusal bir anma etkinliği düzenlemek istedi. Anma hayrını öğrenen köydeki öğrenci ve vatandaşlar ise öğretmenlerine olan vefa borçlarını bir nebze de olsun ödeyebilmek için el birliğiyle Gülşen öğretmene destek oldu. Öğrencileri, köy sakinlerini ve öğretmenleri bir araya getiren anma hayrında, Şinasi öğretmen dualarla anıldı.

Köy sakinleri ve öğrenciler, Şinasi Dişli'nin eğitim hayatlarına ve sosyal yaşantılarına büyük katkılar sağlayarak köylerini olumlu yönde değiştirdiğini ifade ettiler. Anma etkinliğine katılan köy sakinleri ve öğrenciler, Şinasi Dişli'nin uzun yıllar süren öğretmenlik kariyerindeki başarılarına ve köylerine yaptığı katkılara dikkat çekerek, kendisinin anısının kalplerinde sonsuza dek yaşayacağını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Şinasi Dişli Öğretmen Ölümünün 3. Yılında Anıldı - Son Dakika


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