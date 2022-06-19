Sınavın ikinci gününde de manzara değişmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Sınavın ikinci gününde de manzara değişmedi

19.06.2022 11:54
Sınavın ikinci gününde de manzara değişmedi

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da binlerce öğrencin ter dökeceği YKS maratonunun ikinci oturumu gerçekleştirilirken, ailelerin okul önlerindeki meraklı bekleyiş manzarası da değişmedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da binlerce öğrencin ter dökeceği YKS maratonunun ikinci oturumu gerçekleştirilirken, ailelerin okul önlerindeki meraklı bekleyiş manzarası da değişmedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için öğrenciler aileleriyle birlikte 1 saat öncesinde sınav merkezlerine geldi. Sınav merkezleri önünde görevlilerce karşılanan öğrenciler salonlara yönlendirildi. Dün gerçekleştirilen ilk oturumda bazı öğrenciler sınava geç kalırken, sınavın ikinci gününde de bazı öğrenciler sınava son dakika yetişti. Birçok öğrenci sınav esnasında ter dökerken aileler de okul önlerinde ter döktü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav merkezleri önündeki manzara değişmedi. Çocuklarının sınavdan çıkmasını bekleyen bazı veliler sınav merkezleri önünde bekleyerek Kur'an-ı Kerim okudu, dua ederken, bazı veliler ise öğrenciler kadar dışarıda heyecan yaşadı. - AYDIN

YORUMLAR
500
İstanbul'da YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı İstanbul'da YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı Üniversite adaylarının YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı Üniversite adaylarının YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi heyecanı
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Aydın, AYT, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sınavın ikinci gününde de manzara değişmedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 12:11:08. #1.13#
SON DAKİKA: Sınavın ikinci gününde de manzara değişmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement