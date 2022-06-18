'Sınavkolik' vatandaş 41'inci kez üniversite sınavına girdi - Son Dakika
Üye Girişi

'Sınavkolik' vatandaş 41'inci kez üniversite sınavına girdi

18.06.2022 16:30

'Sınavkolik' vatandaş 41'inci kez üniversite sınavına girdi Samsun'un Bafra ilçesinde bugüne kadar aralıksız üniversite sınavına giren Adem Topçuoğlu, 41'inci sınavına ilk günkü heyecanı yaşayarak girdi.

'Sınavkolik' vatandaş 41'inci kez üniversite sınavına girdi

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde bugüne kadar aralıksız üniversite sınavına giren Adem Topçuoğlu, 41'inci sınavına ilk günkü heyecanı yaşayarak girdi.

1980 yılında Bafra Lisesi'nden mezun olduktan sonra askerlik görevini yaparken giremediği üniversite sınavlarına 41 yıldır girerek aynı heyecanı yaşıyor. Milli İrade Ortaokulu'nda sınava giren 60 yaşındaki Adem Topçuoğlu, bundan sonra sınavlara girmeye devam edeceğini söyledi. Topcuoğlu sınav öncesi "41'inci kez sınava gireceğim. 88 yılından bugüne tam 41 sene sürekli sınavlara giriyorum. 5'inci üniversitemizi de bitirdik. Bu sınava girme alışkanlığını sürdüreceğim. Zaten bundan sonra da yeğenimi alıştırıyorum. Çünkü beni sınava getiriyor. Bundan sonra ben ona miras bırakacağım. İlkokulu bitirdi. 8 sene sonra sınava girecek" dedi.

YORUMLAR
500
Seyir halindeki kum yüklü kamyonda yangın çıktı Seyir halindeki kum yüklü kamyonda yangın çıktı Samsun'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı Samsun'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Sınavkolik' vatandaş 41'inci kez üniversite sınavına girdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 16:41:47. #1.12#
SON DAKİKA: 'Sınavkolik' vatandaş 41'inci kez üniversite sınavına girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement