Sincan Belediye Başkanı Ercan, Bakan Kurum ile görüşme gerçekleştirdi

28.04.2026 14:00  Güncelleme: 14:01
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Sincan Belediye Başkanı Ercan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Kurum ile bir araya gelen Murat Ercan, Sincan'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını, devam eden projeleri ve ilçeye değer katacak yeni yatırımları ele aldı. Hızla gelişen Sincan'ın büyüme potansiyeline vurgu yapan Bakan Kurum, ilçeye yapılacak yatırımların bu vizyon doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede Sincan'ın yeni dönemde hayata geçirilecek projelerle daha da güçlendirilmesi; caddeler, sokaklar, kent mobilyaları, çevre düzenlemesi gibi detayların Sincan'ın kimliğine değer katacak nitelikte olması gerektiği vurgulandı. Yerel yönetim ile merkezi yönetim arasındaki güçlü iş birliğinin sürdürülmesi konusu da gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Bakan Murat Kurum ziyarete ilişkin paylaşımında, "Sincan Belediye Başkanı Sayın Murat Ercan'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Vatandaşlarımızın beklentilerini, ilçemizin öncelikli ihtiyaçlarını değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle güçlü iş birliğimizi sürdürüyoruz" dedi.

Murat Ercan ise şu ifadelere yer verdi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u ziyaret ettik. Sincan'ımızdaki kentsel dönüşümü, devam eden projeleri ve planlanan yeni yatırımları detaylıca konuştuk. Nazik ev sahipliği için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

