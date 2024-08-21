Sincan Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi İşbirliğiyle Meslek Edindirme Kursları Düzenliyor - Son Dakika
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Sincan Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi İşbirliğiyle Meslek Edindirme Kursları Düzenliyor

Sincan Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi İşbirliğiyle Meslek Edindirme Kursları Düzenliyor

Kadın ve genç istihdamını arttırmak amacıyla Sincan Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde meslek edindirme kursları düzenleniyor. 18-35 yaş arasındaki vatandaşların başvuru yapabileceği istihdam garantili kurslara başvurular başladı.

21.08.2024 11:18  Güncelleme: 11:21
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Kadın ve genç istihdamını arttırmak amacıyla Sincan Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde meslek edindirme kursları düzenleniyor. 18-35 yaş arasındaki vatandaşların başvuru yapabileceği istihdam garantili kurslara başvurular başladı.

Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla Sincan Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi örnek bir projeyi hayata geçirdi. Özellikle kadın ve genç istihdamının arttırılması amacıyla başlatılan 6. İstihdam Garantili İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı'na başvurular başladı. Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi atölyelerinde gerçekleştirilecek olan eğitimlere 18-35 yaş aralığındaki vatandaşlar başvuru yapabilecek. Başvurular 2 Eylül'de sona erecek.

Kursiyerler CNC Tezgah Operatörlüğü, Elektrik/Elektromekanik Bakım ve Montaj Uzmanlığı, Kaynak Teknolojisi Uzmanlığı, Dikiş Makinası Operatörlüğü, Endüstriyel Otomasyon ve Teknolojisi Bakım ve Onarım Uzmanlığı, Kalite Kontrol ve İleri Ölçüm Uzmanlığı, GES ve Elektrikli Cihaz Bakım Onarım Uzmanlığı alanlarında eğitim alacak. Haftada 5 gün toplamda 200 saat sürecek olan eğitimlerin sonunda kursiyerler istihdama hazır hale gelecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sincan Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi İşbirliğiyle Meslek Edindirme Kursları Düzenliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sincan Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi İşbirliğiyle Meslek Edindirme Kursları Düzenliyor - Son Dakika
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