Sincan Belediyesi anne-çocuk evlerinin kapısını yeniden açtı - Son Dakika

Sincan Belediyesi'nin örnek faaliyetlerinden biri olan anne çocuk oyun evleri, pandemi sonrası yeniden faaliyete geçti.

Pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren Sincan Belediyesi Anne- Çocuk Evleri, kapılarını çocuklar için yeniden açtı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yapılan faaliyetlerle çocukların bir arada zaman geçirmesi, iletişim kurması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor. 3-6 yaş arası çocuklar ve annelerinin faydalanabildiği anne-çocuk oyun evlerinde minikler rengarenk oyuncaklar ve çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor. Tek kuralın anne ve çocuğun birlikte oyun oynaması olan merkezlerde bu ay yapılacak etkinliklerde ise jimnastik eğitimi, 'Masal Dünyası' ve oyunlarla İngilizce var.

Katılımın ücretsiz olduğu bu evler Temelli, Yenikent ve Evliya Çelebi olmak üzere üç noktada haftada 6 gün (pazar günü kapalı) hizmet veriyor. Girişte HES kodu sorgulaması yapılan oyun evlerinde faaliyetlere katılmak için randevu almak gerekmiyor. - ANKARA