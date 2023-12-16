Sincan Belediyesi, Hz. Mevlana\'yı anmak için sema gösterileri düzenledi

Sincan Belediyesi, vuslatının 750. yılında Hz. Mevlana'yı anmak için sema gösterileri düzenledi.

Öğretileriyle dünyaya ışık olan ve büyük izler bırakan Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vuslata erişinin 750. yılında Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Lale Konferans Salonunda gerçekleşen törene vatandaşların ilgisi ise yoğundu. Doç. Dr. Alper Akdeniz yönetmenliğinde icra edilen sema gösterisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yaptığı konuşmada, "Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi 750. vuslat yıl dönümünde saygıyla ve hürmetle anıyoruz. Allah aşkı, samimiyeti ve fikirleriyle tüm dünyadaki kalplere ışık saçan Hz. Mevlana'yı anlamak için daha çok okunmasını temenni ediyorum. Mevlana Hazretleri gibi alimlerin sayesinde bu topraklarda hoşgörü iklimi esmiştir. Engin hoşgörüsü, bilge duruşu ve aşka davetini dünya hala hayranlıkla takip ediyor" ifadelerini kullandı.

Gecede Sanat Yönetmeni Doç. Dr. Alper Akdeniz yönetiminde Bayati Ayin-i Şerifi ve sema töreni icra edildi. Vatandaşlar sema gösterisini izlerken duygu dolu anlar yaşadı. Manevi duyguların doruğa çıktığı gecede, unutulmaz anlar yaşandı. - ANKARA