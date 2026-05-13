Sincan\'da kurban pazarlarında denetim aralıksız sürüyor

Sincan Belediyesi, Yenikent ve Çimşit kurban pazarlarında denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Sincan'da Yenikent ve Çimşit kurban pazarlarında satış başladı. Kurban pazarlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları devam ederken, zabıta ekipleri vatandaşlara ve besicilere bilgilendirici kitapçıklar dağıttı. Sincan Belediyesi veteriner hekimleri tarafından kurbanlık hayvanların pazara girişlerinde sağlık taramalarının gerçekleştirildiği belirtildi. Hayvan kontrol noktasında pasaport, nakil belgesi ve veteriner sağlık raporları kontrol edilirken, kurbanlıkların küpe ve kayıt durumlarının da incelendiği öğrenildi.

Belediye ekipleri tarafından pazar alanının tamamında düzenli ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarının yürütüldüğü ifade edildi. Böylece hem hayvan sağlığının hem de halk sağlığının üst seviyede korunduğu vurgulandı. - ANKARA