Sincan Belediyesi\'nde Kurban Pazarları İçin Kura Çekimi Yapıldı

Sincan Belediyesi'nde, Yenikent ve Çimşit kurban pazarları için kurban satış yerleri kura ile belirlenip dağıtıldı.

Sincan Belediyesi kurban pazarlarında tüm hazırlıklarını tamamladı. Pazar alanlarında temizlik yapıldı, eksiklikler giderildi, kurban satış alanları oluşturuldu. Yenikent ve Çimşit'te kurulan kurban pazarında besicilerin çadır kuracakları noktaların tamamı komisyon gözetiminde kurayla belirlendi. Çekiliş sonuçları kura komisyonu tarafından resmi kayıt altına alındı, 289 yerin dağıtımı yapıldı.

Kurban satışı yapmak için gelen üreticiler kurban satış çadırlarının hakkaniyetle dağıtılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür etti.

Kura ile çadır numaralarını öğrenen besiciler Kurban pazarında çadırlarını kurmaya başlayacak. - ANKARA