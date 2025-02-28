Sincan Belediyesi\'nden Ramazan Öncüsü Destek

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Sincan Belediyesi, Ramazan ayı öncesi 8 bin 440 kişiye sosyal destek kartı üzerinden 2 bin lira yardım yaptı.

Ramazan'da da ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Sincan Belediyesi, 8 bin 440 kişinin sosyal destek kartına 2 bin lira yatırdı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vatandaşların Ramazan'ını tebrik ederek, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduğunu ifade etti. Ercan, "Ramazan berekettir, paylaşmaktır, gönüllere dokunmaktır. Mübarek Ramazan ayı öncesi 8 bin 440 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza 2 bin lira destek oluyoruz. Ramazan gönüllerimize huzur, soframıza bereket getirsin" dedi. - ANKARA