Sincan Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Satranç Turnuvası Sonuçlandı

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Ankara'nın Sincan Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen Satranç turnuvası büyük heyecana sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuva sonunda şampiyonlar belli oldu. Sporcular kupa ve madalyalarını Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın elinden aldı.

Sincan Belediyesi 2 gün süren satranç turnuvasına ev sahipliği yaptı. 43 ilden 4 farklı ülkeden 858 satranç sevdalısı Sincan'da buluştu. İkinci günü Fatih Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen satranç turnuvasında kıyasıya mücadele ve büyük heyecan vardı.

7 farklı kategoride yarışan sporcular zeka ve hamlelerini yarıştırdı, kıran kırana geçen mücadeleler sonunda şampiyonlar belli oldu.

Başkan Ercan sporcuları yalnız bırakmadı

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan turnuvayı ilgiyle takip etti, sporcularla satranç oynadı. Dereceye girenlere ödüllerini takdim eden Başkan Ercan, gençlerin satranç sporuna ilgisinin kendisini çok memnun ettiğini ifade etti.

Başkan Ercan, "Türkiye Satranç Federasyonu iş birliği ile düzenlediğimiz Sincan Belediyesi Satranç Turnuvasını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bunların devamı gelecek. Böyle pırıl pırıl gençleri satranç oynarken görmek beni çok mutlu etti. Annelerine babalarına teşekkür etmek istiyorum. Gençleri teşvik edersek bizden daha çok büyük ustalar çıkar, şampiyonlar çıkar. Ödül kazanan ve turnuvaya katılan kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyor, her birine hayat boyu başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA