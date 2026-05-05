Sincan\'da geleneksel toplu sünnet kayıtları başladı

Sincan Belediyesi, '5. Geleneksel Sünnet Şöleni' için kayıtlara başladı. Bu projeden yararlanmak isteyen ailelerin, 31 Mayıs tarihine kadar Sincan Belediyesi internet sitesi aracılığıyla kayıt yaptırabileceği belirtildi.

Çalışmalarını sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdüren Sincan Belediyesi, her daim vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi aileler için her yıl geleneksel olarak yapılan toplu sünnet şöleni bu yıl da gerçekleştirilecek. Sincan'da ikamet eden vatandaşların 4 yaş ve üzeri çocuklarını sünnet ettirmek için kayıt yaptırabileceği belirtildi. Bunun yanı sıra çocukların sünnet kıyafetlerinin de yine Sincan Belediyesi tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen vatandaşlar, kayıt için 444 4 762 çağrı merkezi ile www.sincan.bel.tr adresinden bilgi alabileceği ve ön başvuru formunu doldurarak kayıt oluşturabileceği açıklandı. Son başvuru tarihinin ise 31 Mayıs olduğu dile getirildi. - ANKARA