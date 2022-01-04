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Sincan'da hanımlar konaklarla yeniden buluşuyor - Son Dakika

Sincan'da hanımlar konaklarla yeniden buluşuyor

04.01.2022 14:53
Sincan'da hanımlar konaklarla yeniden buluşuyor

Ankara Sincan'da kadınların ilgi odağı olan fakat pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren Hanımlar Konağı yeniden açılarak kaldığı yerden devam ediyor.

Ankara Sincan'da kadınların ilgi odağı olan fakat pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren Hanımlar Konağı yeniden açılarak kaldığı yerden devam ediyor.

Pandemi döneminde faaliyetlerine ara veren Sincan Belediyesi Hanım Konakları kadınlarla buluşuyor. Açıldığı günden itibaren kadınların yoğun ilgiyle takip ettiği faaliyetler Selçuklu Hanımlar Konağı, Yenikent İlksan TOKİ Hanımlar Konağı, Evliya Çelebi Hanımlar Konağı, Zübeyde Hanım Hanımlar Konağı ve Temelli Hanımlar Konağı olmak üzere 5 konakta yeniden başladı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak gerçekleştirilen faaliyetler için girişte HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Sincan Hanım Konakları alanında uzman sosyolog, psikolog, spor eğitmeni, vaize hocalar tarafından verilen seminer ve bilgilendirme programları ile kadınların eğitim ve gelişimine katkı sunuyor. Ayrıca aile içi iletişim seminerlerinden teknoloji bağımlılığına, madde bağımlılığı ile mücadeleden dini sohbetlere birçok alanda hem aileyi hem de çocukları önceleyen eğitimlerle kadınlar kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Her şeyin ücretsiz olarak sunulduğu Sincan Hanım Konaklarında kadınlar kendi evlerindeki rahatlığı ve huzuru yakalamanın mutluluğunu yaşıyor. - ANKARA

Sincan'da hanımlar konaklarla yeniden buluşuyor
Sincan'da hanımlar konaklarla yeniden buluşuyor
Sincan'da hanımlar konaklarla yeniden buluşuyor
Sincan'da hanımlar konaklarla yeniden buluşuyor

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Sincan Belediyesi, Pandemi, Ankara, Sincan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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